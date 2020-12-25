إزالة 206 آلاف طن مخلفات من الترع والمصارف بـ 11 محافظة

أزالت وزارة التنمية المحلية عبر أجهزتها نحو 206 آلاف طن/ شهري من المخلفات على المجارى المائية بلغت فى 11 محافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية.

والمحافظات، هي الجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا.

وأوضح أنه تم تكليف المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن التقرير الذى تلقاه عن الإجراءات التى قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات التى يتم إلقائها بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت (21 الف طن/ شهرى) والإسكندرية (1,6 ألف طن/ شهرى) والمنوفية (59 ألف طن/ شهري) والغربية (5,1 ألف طن/ شهرى) والشرقية (70 ألف طن/ شهرى) وبني سويف (6,2 ألف طن/ شهري) والمنيا (9,1 ألف طن/ شهري) وأسيوط (2,9 ألف طن/ شهري) وقنا (4,2 ألف طن /شهري) والفيوم (624 طن / شهري) ومطروح (500 طن/ شهري).

وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعي المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجارى المائية لما لها من تأثير سلبى على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

وتم التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بموجب البروتوكل الموقع بين الوزارتين في مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف فى المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهير بالاضافة الى الاستفادة من منافع الرى على هذه الترع والمصارف فى إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها الى المجارى المائية ونقلها الى المدافن الصحية ومصانع التدوير.

ولفت شعراوي إلى أنه في ضوء الجهود المبذولة لإزالة المخلفات من الترع والمصارف فقد تم توقيع عقد تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية مصرف (كيتشنر) الذى يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ويهدف المشروع إلى منع وصول المخلفات الصلبة إلى مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحرالمتوسط بمحافظة كفر الشيخ، من خلال تنفيذ مجموعة من التداخلات العاجلة يستفيد منها عدد 182 قرية ويتضمن البرنامج شراء معدات لجمع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة المخلفات و4 مدافن صحية محكومة إضافة الى تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم في مرافق إدارة المخلفات البلدية.

وبحسب بيان الوزارة، يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية أولى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

وأوضح اللواء شعراوى أن منظومة النظافة الجديدة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه ويتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحى وإغلاق 57 مقلب عشوائي إضافة الى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، مشيراً إلى أنها تشمل أيضاً عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى ذلك فى ضوء التكليف الرئاسي بالتخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وخفض التلوث البيئي في المحافظات، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى والذى يعتبر خطوة هامة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على المجارى المائية والمظهر الحضارى للمدن والقرى.