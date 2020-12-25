أول صور لخروج قطار ركاب الأقصر - الإسكندرية عن القضبان فى قنا

كان قد تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد خروج عربة قطار عن القضبان قبل دخول محطة قفط جنوب قنا متجه إلي الإسكندرية دون وقوع إصابات.

وقال محمد موسي، رئيس مدينة قفط، في تصريح لليوم السابع، إن حركة القطارات توقفت نتيجة خروج عربتي قطار خلف الجرار عن القضبان قبل دخول محطة قفط للقطار 157 ركاب المتجه إلي الإسكندرية، حيث تم توفير83 سيارة ركاب لنقلهم إلي المحافظات والمناطق الأخري وجاري التعامل مع العربيتين عن طريق الونش.

تم تحرير محضر بالواقعة ولم يسفر الخروج عن أي إصابات

