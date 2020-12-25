أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 854 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3718 شابًا منهم 17 من ذوى القدرات ، وتوفير 31 فرصة عمل .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية ، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملًا بمبلغ 141 ألف و 500 جنيه .
وقال أحمد القللي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 507 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 454 منشأة وتم القيام بـ 31 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 48 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، ومازالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة .
أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 6 أجنبيًا ، منهم 3 سورى الجنسية ، و3 فلسطينيين .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 68 متدرب ، كما تعقد دورتان في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 854 شابًا منهم 10 من ذوى القدرات بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.