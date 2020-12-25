القوى العاملة: 50 فرصة عمل برواتب مجزية في 3 شركات بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية استمرارها في قبول طلبات راغبى العمل على 50 فرصة عمل فى 3 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 20 فرصة عمل بشركة الزهراء البيضاء للتريكو علي مهن عامل غزل وفني صيانة مؤهل متوسط وخبرة سنة والراتب يحدد في المقابلة.

وقال سعفان، إن هناك 20 فرصة عمل أخرى فى جمعية المستقبل للتمويل الأصغر ، علي مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي، السن حتى 30 سنة والراتب 2000 جنيه ، و10 فرص عمل بشركة الخلوط للتجارة والتوريدات علي مهنة مندوب سائق مؤهل فوق المتوسط خبرة سنة والسنة حتي 45 سنة والراتب 2000 جنيه .

وأكدت إيمان شحاتة مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأوضحت، أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.