أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية لورثة المتوفاة نجوى الادفاوى ، بقيمة 2044 دينارًا كويتيا، بما يوازي 104 آلاف و979 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفاة نجوى الادفاوي ، ومعاونة مى عبد الكريم غنام في إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف مستحقات والدتها.
وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت في تقريره للوزير أن المكتب تمكن من إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف جزء من مستحقات والدة مى عبد الكريم غنام بمبلغ 2044 دينارًا قيمة رواتب وبدل إجازات، لافتا إلي أن المكتب مستمر فى تعاونه معها حتى اتمام استلامها كافة المستحقات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفاة بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.