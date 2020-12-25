وفاة والدة المستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب

توفت صباح اليوم الجمعة والدة المستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب السيدة إقبال شتا. ومن المقرر أن تقام الجنازة عقب صلاة العصر بقرية بار الحمام بسيون غربية، وسوف يقتصر العزاء على الجنازة. وتتقدم أسرة تحرير موقع دوت الخليج بخالص العزاء للنائب المستشار أحمد سعد الدين، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران وأن يرزقه الجنة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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