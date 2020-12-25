ظهور السلعوة تفزع المواطنين بعد هجومها على 9 أشخاص "فيديو"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو قصير يرصد ظهور حيوان مفترس يشبه السلعوة في منطقتي الزبيدى والحصواية بمدينة قنا، الأمر الذي أثار فزع المواطنين وخوفهم على أطفالهم.

أظهر الفيديو المنتشر انقضاض السلعوة على الأطفال أثناء رؤيتها لهم في الشارع، وتعقب الأهالى والشرطة سير السلعوة بطرق ومناطق المدينة ليتم القضاء عليها بعد ساعات من المطاردة.



استقبلت مستشفى قنا العام، 9 أشخاص يشتكون من عقر سلعوة، ليتم التعامل معهم بالاجراءات العلاجية اللازمة، وإعطاء المصل مع تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الشرطة والطب البيطرى، للتعامل مع الحيوان قبل عقره مزيد من الأطفال والمواطنين.

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وسرعان ما بدأت رحلة البحث عن السلعوة وأماكن تواجدها، حيث تحركت دورية أمنية لمطاردة السلعوة حتى منتصف الليل وتمكنت من قتلها، ثم التحفظ عليها تحت تصرف الطب البيطري.

