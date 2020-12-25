أحمد عيد يعلنها.. "مصطفى محمد رافض البقاء في الزمالك" (صورة)

أعلن أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل.

وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعس "تويتر": "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة

وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".

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