زوجة طارق العريان الأولي: "عيش حياتك يا حبيبي وانبسط"

وجهت هالة العتال، الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، رسالة شكر له بعدما انفعلت أصالة بعد رؤيتها لصورته بصحبة الموديل السورية نيكول سعفان، حيث انتشرت العديد من الأنباء حول ارتباطهما.

كتبت العتال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "انا بشكرك علي وقوفك جانبي في حل مشكلتي، كنت ليه سند، وامان، وده طبيعي، بعرفك وانا عمري ١٨ سنه كنا صغيرين، واتجوزنا، واحلي حاجه عمر، حبيبي القمر اللي معك اللي بشكرك عليه في حياتي".

وتابعت: "ويا رب احفظه ليه وليك هو اخواته، انت راجل واب محترم لاولادك، وانت بالنسبه ليه صديقي وحبيبي وابن بلدي، وبشكرك من قلبي علي كل حاجه، مع اني لسه كنت بكلمك، بس حسيت اني عايزه اكتب كده، عيش حياتك حبيبي، انا فخوره فيك وفي نجاحك وبشكرك علي ابننا وعلي كل حاجه، وربنا وحده هو عارف اللي جواك".

واختتمت حديثها قائلة: "وشكرا علي دعمك المعنوي ليه، لما كنت محتاجك، كنت برتاح لكلامك وده كان مهم اوي ليه، كنت يقف علي رجلي من جديد، عيش حياتك وانبسط لاني الوحيده للاسف اللي فاهمه، ايه اللي كنت انت فيه، ربنا يحفظكوا".

كانت قد نشرت الفنانة السورية اصاله عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة طليقها طارق العريان وعلقت قائلة: "هي اقسي صوره انا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

واستطردت أصالة حديثها: "الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب..سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

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جاء ذلك بعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك في حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، حيث جاء ظهور طارق ونيكول في هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما.