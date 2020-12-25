وزير القوى العاملة يبحث سيناريوهات انعقاد مؤتمر العمل العربى المقبل

وأوضح بيان صحفى، أنه تم خلال الاجتماع طرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص تحديد موعد ومكان مؤتمر العمل العربى القادم، وشرح عدة سيناريوهات لما سيتم عليه، مقترحين أن يكون فى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021.
وأوضح المطيرى فى هذا الخصوص أنه سيتم مراسلة الدول الأعضاء لأخذ الرأى فى يناير وفبراير، متمنين من الله زوال تلك الجائحة واستقرار الأوضاع قبل ذلك الموعد، وفى حالة استمرار تلك الجائحة فسيتم ضغط المؤتمر لمدة يومين، حرصاً على سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقاً لسياسة الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير القوى العاملة، رحب بالمطيرى فى مستهل اللقاء، مؤكدا العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل العربية، والتى تمثلت فى العديد من المواقف والأحداث.
ومن جانبه شكر فايز المطيرى الوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حبه لبلده الثانى مصر، ومشيداً بتحسن وضعها خلال الفترة السابقة، واستمرار ذلك التحسن فى المستقبل، كما قدم الشكر للدولة المصرية على حرصها على الدعم المتواصل للمنظمة بمختلف أشكاله.
وأوضح المطيرى، أنه قدم مقترحا يفيد بأهمية وجود مرصدا تجريبيا لمواجهة كل الأخطار التى تواجه الدول، كما تم تجربة ذلك على بعض الدول، لافتا إلى أنه تم إعداد العديد من الدراسات والاجتماعات عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأطراف العمل الثلاث، وتحقيق التعاون والتكاتف المطلوب لمواجهة التحديات .
وفى ختام الاجتماع اتفق "سعفان" و"المطيرى" على البدء فى عمل مشروعات وبرامج جديدة مشتركة بين الجانبين فى مجالات عمل الوزارة ومنها العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ومشروعات التدريب المهنى وتمكين المرأة.
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