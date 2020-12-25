منهم 10 من ذوى القدرات.. تعيين 854 شابا فى الدقهلية بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية الوزارة بمحافظة الدقهلية عينت 854 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3718 شابا منهم 17 من ذوى القدرات، وتوفير 31 فرصة عمل.





وأوضح وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملاً بمبلغ 141 ألف و500 جنيه.

وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 507 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 454 منشأة وتم القيام بـ31 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 48 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، فاستقبلت المديرية طلبات 6 أجانب، منهم 3 سوريين، و3 فلسطينيين.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى بدأت المديرية 6 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 68 متدربا، كما تعقد دورتان فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.