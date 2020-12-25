بعد قليل.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من مطروح «الإيمان باليوم الآخر»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان وزارة الأوقاف، تدور خطبة الجمعة حول "الإيمان باليوم الآخر وأثره فى السلوك وعمارة الكون". وتقتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 60 مسجدا جديدا فى 16 محافظة. بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 60 مسجدا جديدا فى 16 محافظة اليوم وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله "عز وجل"، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 وصل لـ 656 مسجدًا حتى تاريخه.

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