صور.. وزير الأوقاف ومحافظ مطروح يفتتحان مسجد أولاد دغيم بالعلمين

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد أولاد دغيم بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين، فى إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى، وبحضور الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.





ومن المقرر أن تقام شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وينقلها التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد يقع على مساحة 600 متر مربع بالملحقات منها 400 متر صحن المسجد، ومصلى رجالى 200، وتم تنفيذه من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة 3 ملايين جنيه.

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