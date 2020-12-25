إنفوجراف.. المؤسسات الإسلامية تهنئ المسيحيين فى العالم بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأت عدد من المؤسسات الدينية الإسلامية، المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، تأكيدا للوحدة الوطنية، والمشاركة فى جميع الاحتفالات التى تجسد روح المحبة بين المسلمين والمسيحيين فى العالم.





وكان على أرس المهنئين بهذه المناسبة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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