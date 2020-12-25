إنفوجراف- الاستثمارات بلغت 7.9 مليار جنيه.. حصاد وزارة الرى فى 2020

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير وصول قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والرى خلال عام 2020 إلى 7.9 مليار جنيه، إذ بلغت قيمة الاستثمارات فى مشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول نحو 1.5 مليار جنيه، والتى أبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئرًا، وتجهيز 55 بئرا بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.



كما تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضى بالظهير الصحراوى للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 ملايين م3

يأتى هذا فى حين بلغت قيمة الاستثمارات فى مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة.

وأيضا، تم استقبال مياه الأمطار فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية فى مارس 2020، دون حدوث أية مشاكل أو خسائر، فضلا عن تدريب 4339 متدرباً فى المقر الرئيسى لمركز التدريب بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور.



وأبرز التقرير جهود الدولة فى تبطين الترع وترشيد نظم الرى، فالبنسبة لمشروع تبطين المجارى المائية، ذكر التقرير أن إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع على مستوى المحافظات على مرحلتين، بلغ 20 ألف كم، وقد وصلت ميزانية عمليات التبطين فى المرحلة الأولى بطول 7 آلاف كيلو لـ 18 مليار جنيه، علما بأن هذه المرحلة من المقرر أن تنتهى منتصف عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع خلال عام 2020 بلغ 1.5 مليار جنيه، إذ تم تبطين 511.2 كم أطوال ترع، بينما وصل إجمالى أطوال الترع التى تم الانتهاء من طرحها إلى 4.026 كم

ويستهدف هذا المشروع تسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين فى خلال يومين على الأكثر بدلا من 5 أيام، بالإضافة إلى تحسين حالة الرى بنهايات الترع، فضلا عن الحفاظ على الصحة العامة، وخلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.

أما فيما يتعلق بمشروع تطوير وترشيد نظم الرى، أوضح التقرير أن الاستثمارات فيه بلغت نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذًا ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.



وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات فى مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات "البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادى الريان"، وإحلال وتجديد محطات "السرايا القبلية 1، 2" لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الرى والصرف للزمامات التى تخدمها.

وبلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، إذ تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضا إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، إذ تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.



وكشف التقرير عن تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذى بلغت قيمة الاستثمارات التى تم تنفيذها فى إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1.550 فدانا بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتى الشهيد حسين سليمان وحمدى البيومى وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلا عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة للمآخذ من "1 إلى 25" زمام 142 ألف فدان.

كما بلغت قيمة الاستثمارات التى تم تنفيذها فى إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى "توشكى" نحو 522 مليون جنيه، إذ أنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم "4" باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة فى التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية لتغذية فرع"4".



واستكمالا لما سبق، أشار التقرير إلى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فى هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضى بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وتطرق التقرير إلى جهود الدولة لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فى المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 ملايين جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملا صناعيا على الترع فى 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20.5 ألف تعد على نهر النيل فى 16 محافظة نيلية، فضلا عن تطوير وتنمية 5.56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات.

وفى سياق متصل، ذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات فى مشروع حماية وتدعيم السد العالى وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى فى المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلا عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالى.

وعن أنشطة وإيرادات القطاع وميكنة العمل به خلال عام 2020، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق "أسبوع القاهرة الثالث للمياه"، خلال الفترة من 18أكتوبر حتى 22 أكتوبر، تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، إذ تم تنظيمه كحدث شبه افتراضى إلى جانب تنظيم بعض الجلسات بالحضور المباشر، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة فى ظل ظروف جائحة كورونا.



وذكر التقرير أن عدد المشاركين فى فعاليات هذا الأسبوع بلغت 7.800 مشارك، بالإضافة إلى مشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية فى الحدث، بينما وصل عدد الجلسات التى تم تنظيمها إلى 25 جلسة علمية و5 جلسات عامة، فى حين وصل إجمالى المحاضرين والمتحدثين إلى 228 شخصا، منهم 148 متحدثا دوليا من 40 دولة و80 متحدثا محليا.

وكشف التقرير أنه تم ميكنة العمل بالوزارة من خلال 6 تطبيقات لإدارة منشآت الحماية من السيول، وإعداد قاعدة بيانات لإدارة آبار المياه الجوفية.

وبالنسبة لإيرادات الوزارة، أشار التقرير إلى وصولها خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أعلى مستوى فى عام 2020، إذ بلغت 933 مليون جنيه، مقارنة بـ 812 مليون جنيه عام 2019، و558 مليون جنيه عام 2018، و398 مليون جنيه خلال عامى 2017 و2016

وأوضح التقرير انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد فى عام 2020، بواقع 200 شكوى مقارنة بـ 700 شكوى عام 2019، و800 شكوى عام 2018، و1.650 شكوى عام 2017، و1.800 شكوى عام 2016