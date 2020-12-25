صور.. الإسكندرية تستضيف بطولة الجامعات للسباحة

جدة - نرمين السيد - تستضيف جامعة الإسكندرية بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "الدورة الـ 48 للشهيد الرفاعى" والتى شارك فيها 32 جامعة حكومية وخاصة، بإجمالى 295 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى فريق من ذوى الاحتياجات الخاصة.





وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية والكشف الطبى على كل المشاركين قبل بدء المسابقات وحتى الختام غدا السبت.

ولفت قنصوه فى بيان، اليوم الجمعة، إلى التزام المتسابقين بإجراءات التباعد داخل غرف الملابس، وتوفير المسافة الآمنة بين اللاعبين، مشيرًا إلى توفير حجرة للعزل الصحى، وأخرى للطاقم الطبى.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، على جاهزية جامعة الإسكندرية لاستئناف الأنشطة الرياضية وفقاً لشروط الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وأعلن جابر، فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة 50 متر حرة طلبة، والمركز الأول فى مسابقة 50 متر طالبات، والمركز الثالث 100 متر ظهر طلبة، والمركز الثانى طالبات، وأيضاً فازت بالمركز الثانى 200 متر طلبة فراشة.



ووفقًا لنائب رئيس جامعة الإسكندرية، حصدت الجامعة مركز أول تتابع 4م ×100 طالبات، ومركز ثانى 4م ×100 طلبة، والمركز الثانى والثالث 50 متر حرة من ذوى الهمم.