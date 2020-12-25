القوى العاملة: توفير 50 فرصة عمل بـ3 شركات فى القليوبية

وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 20 فرصة عمل بشركة الزهراء البيضاء للتريكو على مهن عامل غزل وفنى صيانة مؤهل متوسط وخبرة سنة والراتب يحدد فى المقابلة.
وقال سعفان، إن هناك 20 فرصة عمل أخرى فى جمعية المستقبل للتمويل الأصغر، على مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي، السن حتى 30 سنة والراتب 2.000 جنيه، و10 فرص عمل بشركة الخلوط للتجارة والتوريدات على مهنة مندوب سائق مؤهل فوق المتوسط خبرة سنة والسنة حتى 45 سنة والراتب 2.000 جنيه.
وأكدت إيمان شحاتة مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة "1" تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.
وأوضحت أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
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