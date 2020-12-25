الأرصاد: طقس الغد معتدل على القاهرة وأمطار بالسواحل.. والعظمى 21 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، يكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.
ويكون الطقس ما بين المائل للدفء والمائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة يصاحب ذلك أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 20/13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11.
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