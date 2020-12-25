السكة الحديد تخلي خط محطة قفط بعد خروج قطار ركاب الأقصر عن القضبان

أعربت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اعتذارها للركاب عن تأخر بعض القطارات في المنطقة ما بين محطتي قنا والاقصر بسبب خروح البوجي الخلفي من العربة الرابعة بقطار ١٥٧ ركاب (درجة ثانيه عادية) الاقصر/الاسكندرية عن القضبان.

وأوضحت هيئة السكة الحديد في بيان لها اليوم، الجمعة، أن منطقة خروج القطار عن القضبان تشغل الخط الطالع بحوش محطة قفط، ولم يترتب عن ذلك أية اصابات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه جاري حاليًا إخلاء الخط النازل وتشغيله مفرد في الاتجاهين بحوش محطة قفط لتسيير حركة القطارات.