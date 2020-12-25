نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود شعراو : 12 مليار جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن كمية المخلفات التى تم ازالتها على المجارى المائية بلغت 206 آلاف طنشهرى فى 11 محافظة هى الجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا واسيوط وقنا موضحا أنه تم تكليف المحافظات لازالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

جاء ذلك فى ضوء التكليف الرئاسي بالتخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وخفض التلوث البيئي في المحافظات وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى والذى يعتبر خطوة هامة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على المجارى المائية والمظهر الحضارى للمدن والقرى.

وأشار اللواء محمود شعراوي الى ان التقرير الذى تلقاه عن الاجراءات التى قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات التى يتم إلقائها بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت (21 الف طن شهرى) والاسكندرية (1،6 الف طن شهرى) والمنوفية (59 الف طن شهرى ) والغربية (5،1 الف طن شهرى) والشرقية (70 الف طن شهرى) وبنى سويف (6،2 الف طن شهرى ) والمنيا (9،1 الف طن شهرى ) واسيوط ( 2،9 الف طن شهرى ) وقنا ( 4،2 الف طن شهرى) والفيوم (624 طن شهرى ) ومطروح (500طن شهرى).

وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما لها من تأثير سلبى على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

وأوضح الوزير انه تم التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بموجب البروتوكل الموقع بين الوزارتين في مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف فى المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهير بالاضافة الى الاستفادة من منافع الرى على هذه الترع والمصارف فى إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها الى المجارى المائية ونقلها الى المدافن الصحية ومصانع التدوير.

وفى نفس السياق لفت الوزير الى انه فى ضوء الجهود المبذولة لإزالة المخلفات من الترع والمصارف فقد تم توقيع عقد تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية مصرف (كيتشنر) الذى يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ويهدف المشروع الى منع وصول المخلفات الصلبة الى مياه المصرف وتحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحرالمتوسط بمحافظة كفر الشيخ من خلال تنفيذ مجموعة من التداخلات العاجلة يستفيد منها عدد 182 قرية ويتضمن البرنامج شراء معدات لجمع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة المخلفات و4 مدافن صحية محكومة إضافة الى تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم في مرافق إدارة المخلفات البلدية.

و أكد اللواء محمود شعراوى أنه فى إطار جهود الوزارة لحل مشكلة المخلفات فإنه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية أولى لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

و أوضح اللواء شعراوى ان منظومة النظافة الجديدة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه ويتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحى وإغلاق 57 مقلب عشوائي إضافة الى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة مشيرًا الى انها تشمل ايضًا عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع الغير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.