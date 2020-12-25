البيئة والأوروبى لإعادة الإعمار يناقشان الاستثمار فى المخلفات الصلبة

جدة - نرمين السيد - ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، وخصوصا فى مجال دعم دمج القطاع الخاص للاستثمار فى منظومة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربى كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض نسب تلوث الهواء.





وأكدت ياسمين خلال الاجتماع التعاون مع شركاء التنمية للإسراع فى إنجاز تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والاسراع فى خطوات الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، مما يتطلب بناء قدرات العاملين فى المنظومة سواء على المستوى الحكومى والقطاع الخاص لضمان إتاحة مقدم خدمة مدرب بما يساعد على سرعة البدء فى تنفيذ المنظومة.

وأكد ممثلو البنك تطلعهم للتعاون مع وزارة البيئة فى دعم دمج القطاع الخاص للعمل فى منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال توفير الدعم فى وضع الإجراءات المنظمة وبناء القدرات، إذ أشارت الوزيرة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبى متكامل للقطاع الخاص لتهيئتهم للاندماج فى المنظومة الجديدة، يتضمن تدريب مجموعة من الشباب على كيفية تأسيس شركات خاصة بهم بشكل علمى للعمل فى مجالات الجمع والنقل والتدوير، للبدء فى العمل فور انتهاء تنفيذ البنية التحتية بنهاية 2020، إذ نتوقع أن تصل الشركات المؤسسة حينها إلى 40 شركة.

وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يمكن أن يضم محورين أساسيين وهما دعم تدريب الشركات الناشئة فى مجال ادارة المخلفات، وتحفيز الشركات العالمية على المساهمة فى إطار المسئولية المجتمعية، إذ تم البدء بالفعل تنفيذ مجموعة من المبادرات الخاصة بالتدوير مع بعض الشركات العالمية مثل نستلة وكوكاكولا والتى نتمنى تكرارها مع مزيد من الشركات.

وفيما يخص النقل الكهربى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد لممثلى البنك الذين أبدوا تطلع البنك من خلال استراتيجية جديدة للتعاون وتقديم الدعم فى هذا المجال، أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإجراءات لدخول مجال النقل الكهربى كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض تلوث الهواء ومنها أتوبيسات النقل الكهربائية، ونتطلع لدخول القطاع الخاص بقوة للاستثمار فى هذا المجال، ويتم حاليا إعداد ووضع السياسات المنظمة لذلك.