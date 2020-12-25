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وزيرة الهجرة تنعى لاشين إبراهيم: لم يدخر جهدا فى تقديم العون والمشورة

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كريم شعبان 2020-12-25 13:14 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

وتابعت السفيرة فى بيان صحفى: "المستشار الراحل لاشين إبراهيم كان رجلا وطنيًا مخلصًا، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لنا فى أوقات إجراء الاستحقاقات الدستورية المختلفة للمصريين بالخارج طيلة فترة عمل الوزارة وكان آخرها انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ولم يدخر أبدًا أى جهد فى تقديم العون والمشورة".

وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لأسرته، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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