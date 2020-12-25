وزيرة الهجرة تنعى لاشين إبراهيم: لم يدخر جهدا فى تقديم العون والمشورة

وتابعت السفيرة فى بيان صحفى: "المستشار الراحل لاشين إبراهيم كان رجلا وطنيًا مخلصًا، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لنا فى أوقات إجراء الاستحقاقات الدستورية المختلفة للمصريين بالخارج طيلة فترة عمل الوزارة وكان آخرها انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ولم يدخر أبدًا أى جهد فى تقديم العون والمشورة".
وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لأسرته، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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