السكة الحديد: تأخر بعض القطارات بسبب عطل بقطار الأقصر الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة فى بيان اليوم الجمعة، أن قطار 157ركاب درجة ثانية عادية الأقصر- الإسكندرية تعرض لخروج البوجى الخلفى من العربة الرابعة عن القضبان والشاغلة الخط الطالع بحوش محطة قفط، ولم يترتب عن ذلك أية إصابات. وتخلى الهيئة حاليا الخط النازل وتشغيله مفردا فى الاتجاهين بحوش محطة قفط لتسيير حركة القطارات.

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