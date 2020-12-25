صور.. وزير التنمية يوجه بإزالة الإشغالات أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" من عبير العقاد ابنة أخ الأديب الراحل عباس العقاد بوجود إشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة، وهو المكان الذى كان يقام فيه صالون العقاد ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين فى ندوة الجمعة الشهيرة.





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