صور.. مصادرة كلبين فى الإسكندرية بسبب كمامة الفك

جدة - نرمين السيد - وقال رجب النقيدى، رئيس الحى، فى تصريح له، اليوم الجمعة، إنه تم مصادرة كلبين خلال الحملة التى استهدفت شوارع "السيد محمد كريم و26 يوليو وميدان أبى العباس"، لمخالفة أصحابهما لقرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب فى الطرق والأماكن العامة وتحصيل غرامة فورية 1000 جنيه فى حالة المخالفة.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، و"مقودة" بزمام بيد حائزها، فضلاً عن معلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطرى.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة وتوفير الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التى يتم ضبطها.