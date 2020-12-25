بعد وفاته اليوم.. المصريين الأحرار ينعى المستشار لاشين إبراهيم

جدة - نرمين السيد - وأعرب الحزب فى بيان اليوم الجمعة عن بالغ التعازى لكل أفراد العائلة الكريمة، ورجال القضاء فى الفقيد. واحتتم الحزب بيانه: "ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة ومحبيه الصبر والسلوان". وتوفى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ومن المقرر أن يدفن المستشار لاشين إبراهيم، فى مسقط رأسه بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بعد صلاة العصر.

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