رسالة إرشادية من مطران الكاثوليك بأسيوط حول الاحتفال بالأعياد فى ظل كورونا

جدة - نرمين السيد - بعث الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك فى أسيوط، برسالة أبوية إرشادية بشأن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 وعيد الميلاد المجيد، تزامناً مع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة انتشار وباء كورونا.





فى مستهل رسالته قال المطران: "تأتى الأعياد الميلادية هذا العام، فى ظروف استثنائية صعبة، ولا يخفى عليكم أن الموجة الثانية من جائحة كورونا قد أطلت علينا شرسة، تلتهم كل من تقابله فى طريقها، وتتزايد أعداد الإصابات يوماً بعد يوم، وتحذر الأجهزة المعنية المواطنين من إننا إذا ما تمادينا فى الاستهتار واللامبالاة، فلسوف نواجه مصير بعض الدول الأوربية وغيرها، وأنه ليس لدينا الإمكانيات لمواجهة هذا الموقف، فإذا أفلت الأمر من أيدينا، فلن يمكنا السيطرة عليه، فراحت تدعو كل واحد إلى تحكيم ضميره، لكى يحافظ على نفسه وعلى الآخرين".

وعن الاستعدادات الواجبة للاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد قال نيافة الأنبا كيرلس وليم: "إن الظروف الصعبة لن تحرمنا من الفرح بتذكار ميلاد ربنا يسوع المسيح، على حد تعبير قداسة البابا فرنسيس، ولكن يتحتم علينا أن نواجه مسؤوليتنا كاملة تجاه سلامة أبنائنا، وهذا يتطلب منا القيام ببعض التضحيات، كنا نتمنى أن نتحاشاها لكن لا مفر، وإن كنيستنا لم ترد أن تحرم المؤمنين من المشاركة فى نعم وبركات هذه الأيام، لكنها تدعونا إلى توخى الحذر والفطنة".

فى ختام الرسالة الإرشادية أوصى راعى الايبارشية الآباء الكهنة رعاة الكنائس بأنه خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد يمكن إقامة أكثر من قداس حتى يتسنى توزيع شعب الرعية إلى مجموعات حفاظاً على التباعد الاجتماعى، مع التضحية بإقامة الحفلات خاصة أن الدولة قد أمرت بمنعها تماما.

فى نهاية الرسالة تضرع الأنبا كيرلس وليم قائلا: "الله نسأل أن يحمينا من شر الوباء، وأن يبعد هذا الشبح عن العالم بأسره، وأن يشفى كل مريض، وأن يعوض كل من له تعب من أطباء وأطقم تمريض وصيادلة، وكل العاملين فى هذا المجال نعمة وبركة".