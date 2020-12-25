جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بمناسبة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الرابع من فبراير من كل عام - ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية.





وأضاف فى بيان صحفى، أن ذلك يعد توافقا دوليًا على أهمية هذه الوثيقة الاستثنائية فى تاريخ الإنسانية الحديث التى تضمنت مجموعة من المبادئ والمثل العليا التى تتفق عليها جميع الأديان والأعراف. وأشاد وكيل الأزهر بهذه المبادرة التاريخية من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والتى تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تقديمها للأمم المتحدة بدعم من أشقائها فى السعودية والبحرين والمغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية وحظيت بإجماع ودعم دولى كبيرين. وأكد الضوينى أهمية هذا القرار فى هذا التوقيت الصعب من تاريخ البشرية الذى يعول فيه العالم أجمع على حكمة قادة ورموز الأديان وجهود المؤسسات الإنسانية فى نشر قيم التعايش والتسامح والسلام فى العالم كافة، للقضاء على الكراهية والتطرف والعنف والعنصرية وغيرها من الآفات التى تشتت الجهود وتفرق المجتمعات وتعبث بالأوطان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضوينى يهنئ الطيب باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوما عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.