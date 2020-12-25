تمثيل غير مسبوق وفشل معدومي الضمير.. تحليل سياسي وتشريعي لانتخابات النواب 2020

أصدر مركز دراسات الديمقراطية الحرة، دراسة تتناول تحليل سياسي وتشريعي لانتخابات النواب التي جرت في الفترة من 10 سبتمبر بدعوة الناخبين للتصويت والمرشحين للتقدم بأوراقهم، وحتى انتهاء جولة الإعادة في المرحلة الثانية وإعلان النتائج النهائية في ١٤ ديسمبر.

تناولت الدراسة المكونة من 5 فصول تقييم العملية الانتخابية بالكامل، بهدف التأكد من إجراء الانتخابات وفق المعايير العالمية المتفق عليها بشأن نزاهة وشفافية الإجراءات وإتاحة الحرية للمواطنين في التعبير عن مواقفهم وتقرير مصيرهم بإرادة حرة، والوقوف على مدى تقدم مصر في عملية التطور الديمقراطي، بشكل عام.

في سياق متصل، قالت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة: "هذه الانتخابات تحمل لنا العديد من الأمور المبشرة بشأن تطوير الحياة السياسية في مصر وتفعيل ما دعا إليه الرئيسي السيسي من بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة"، مضيفة "أن فوز المرأة بـ١٤٨ مقعدا بالانتخاب، إضافة إلى ١٤ مقعدا متوقعا على الأقل بالتعيين، يعني أن إجمالي نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب ٢٠٢٠ ستقدر بنحو ٢٧٪ وهي نسبة غير مسبوقة في جميع برلمانات مصر على طول تاريخها، ولولا قانون مجلس النواب الجديد، ما تمكنت المرأة من إحراز هذا السبق".

وخلصت الدراسة إلى عدة ملاحظات وتوصيات أهمها:

- لقد نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهات المعاونة لها في الدولة، مثل وزارة الصحة، ووزارة الهجرة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، في إدارة عملية انتخابات مجلس النواب، ومن قبلها مجلس الشيوخ، بكفاءة كبيرة، في كل مراحلها.

- يسرت مسألة تقسيم محافظات الجمهورية على مرحلتين منفصلتين عملية الإدارة والتصويت والمتابعة بشكل كبير، ومكنت أيضًا قوات الشرطة والقوات المسلحة المكلفة بتأمين اللجان من القيام بمهمتهم بسهولة ودون ضغط، وبما لم يؤثر أيضًا على سير الحياة العامة في كافة محافظات الجمهورية، مثلما كان الحال في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

- كان للمرأة تواجد مشرف جدًا في العملية الانتخابية سواء كمرشحة أو كناخبة، ونتج عن ذلك حصول المرأة على ١٤٨ مقعدا بالانتخاب.

- كذلك كان للشباب حضور قوي، ونجحوا في الحصول على ٩٦ مقعدا بالانتخاب، وأغلبهم من المرشحين المستقلين على النظام الفردي.



- كانت نسبة المشاركة من جانب المواطنين جيدة، والتي وصلت إلى متوسط تقريبي ٢٨٪ بإجمال المرحلتين، مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية المماثلة في الماضي القريب، وأيضًا على الرغم من المعيقات الكثيرة التي تسبب فيها وباء كورونا، سواء على المستوى الصحي أو على المستويين الاجتماعي والسياسي.



- على الرغم من ظهور بعض محاولات معدومي الضمير من المرشحين الذين حاولوا شراء الأصوات، إلا أن تدخل الدولة وقوات الشرطة في الوقت المناسب سيطرت على هذه الممارسات.