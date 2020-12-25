أبو العينين ينعي والدة المستشار أحمد سعد الدين

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله، والدة المستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب.

وتقدم أبو العينين بخالص العزاء للمستشار أحمد سعد الدين، داعين المولى المولى عز وجل، أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتنعي الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي منذ قليل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المستشار لاشين إبراهيم، صدر قرار جمهوري حمل رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.