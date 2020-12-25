القضاء المصري فقد رجلا عظيما بسيرته ..أبو العينين ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال أبو العينين " إن القضاء المصري فقد رجلا عظيما بسيرته وتاريخه الوطني المشرف، له من الإسهامات الوطنية العديد من الإنجازات والمواقف التي حافظت على الاستحقاقات الدستورية والنظام الديمقراطي ".
وتقدم أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد نعت المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
وتوفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا.
وكان قد صدر قرارا جمهوريا حمل رقم 503 لسنة 2017 باختيار المستشار لاشين إبراهيم، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
والمستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.
ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.
ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد نعت المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
وتوفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا.
وكان قد صدر قرارا جمهوريا حمل رقم 503 لسنة 2017 باختيار المستشار لاشين إبراهيم، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
والمستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.
ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.
ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
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