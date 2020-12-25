إصابة المنتج هشام جمال بفيروس كورونا

أعلن المنتج والفنان هشام جمال، إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة".

إصابة هشام جمال بفيروس كورونا



واستطرد هشام جمال حديثه قائلًا :"الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا.. ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زماني أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفى".

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفع حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض.

آخر أعمال هشام جمال



من ناحية أخرى، يشارك هشام جمال في مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان هشام جمال كان مع دنيا سمير غانم، من خلال مسلسل "بدل الحدوته 3" الذي عرض رمضان 2019 وشاركها البطولة محمد سلام وسمير غانم وهشام ماجد تأليف أيمن وتار إخراج خالد الحلفاوي.

تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

اقرأ أيضًا.. تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد اصابتها بفيروس كورونا



سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.