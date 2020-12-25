عاجل.. وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تنعي الهيئة الوطنية للانتخابات معالي المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، والذي وافته المنية صباح اليوم متاثرا باصابته بفيروس كورونا ،داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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