اصابات فيروس كورونا تقترب من 80 مليون حول العالم

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم في الساعات القليلة المضية، حيث تم تسجيل 79.3 مليون إصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه إثارة الرعب داخل النفوس.

وتتواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى الآن.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول لأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت البرازيل 190 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 121 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و362 ألفا.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

