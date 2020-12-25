أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعي، قيام (إحدى الصيدليات - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة) ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات، وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيًا اقرأ أيضًا..مباحث الشرابية تشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية، وتبين عدم تواجد صاحبها (صيدلى حر – مقيم بالقاهرة الجديدة) وأمكن ضبط القائمين على إدارتها (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد – مبلغ مالى)، بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والإتجار فيها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح لصالح مالك الصيدلية والمبلغ المالى من متحصلات بيع تلك الأدوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم ترويج الأدوية والعقاقير المهربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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