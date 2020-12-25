رئيس مجلس النواب يعزي المستشار أحمد سعد في وفاة والدته

تقدم رئيس مجلس النواب، لدكتور علي عبدالعال، بصادق المواساة والتعازي للمستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

وفي نعي تصدرته الآية الكريمة " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن أمانيه في أن يلهم المستشار أحمد سعد الدين وأسرته الصبر والسوان.

وتوجه عبدالعال بسؤاله للمولى، أن يتغمد والدة سعد الدين،بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.