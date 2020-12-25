خروج قطار الأقصر- الإسكندرية عن مساره في قنا "صور"

قطار ركاب الاقصر
تدول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من صور خروج قطار ركاب 157 الأقصر _الأسكندرية عن القضبان، صباح اليوم الجمعة، قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا.
تلقت الوحدة المحلية لمجلس مدينة قفط بلاغًا من الأهالي بخروج القطار رقم 157 عن القضبان وذلك دون وقوع إصابات، ما أدي إلى تعطل حركة القطارات في الإتجاهين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة حركة القطار.
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تعطلت حركة القطارات بعد خروج قطار قفط عن مساره، إلا أنه سرعان ما تم التعامل مع عربات القطار من خلال رفعها بالونش لإعادة الطريق مرة أخرى.
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