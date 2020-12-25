علي غزال: "كاوتش" العربية كان سبب تراجعي عن الإنضمام للزمالك

ظهر علي غزال لاعب خط وسط نادي سموحة، مساء أمس، عبر برنامج ملعب أون تايم والذي يقدمه احمد شوبير، عبر قناة "أون تايم سبورت".
وتحدث علي غزال عن رحلة احترافه التي استغرفقت سنوات، والتي لعب فيها لعدد من الأندية، في آسيا وأوروبا وأمريكا، وكشف عن مفاوضات النادي الأهلي معه في فترة من الفترات، وعن سبب انتقاله لنادي سموحة، ورفضه للإنضمام لنادي الزمالك في أخر لحظة.
وقال علي غزال: "سافرت من الإسكندرية إلى القاهرة للانتقال إلى نادي الزمالك، وأثناء ذهابي، كان هناك شارع مزدحم، والذي أكد لي السائق أنه ليس بالعادة أن يكون مزدحما بذلك الشكل".
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وتابع:" بعد 4 كيلو تقريبا، انفجر "كاوتش" السيارة بشكل مرعب، مما جعلني اتصل بوكيلي، وأقول له أن هناك شيء غريب يحدث، وأنني لست مرتاحا للانتقال إلى نادي الزمالك".
وأكمل: "وبالفعل ذهبت للقاهرة إلى بيتي، ولم أتواصل مع مسؤولي الزمالك، وتواصلت مع فرج عامر، الذي أرسل لي العقود صباح اليوم الثاني، وقمت بالتوقيع لأصبح لاعبا في سموحة".
وفي مداخلة هاتفية لوالد علي غزال قال: "لم أفضل أن ينتقل علي إلى نادي الزمالك في الوقت الراهن، حيث أن الوقت الذي طلبه فيه نادي الزمالك، كان يعاني النادي من رحيل مجلس سابق، وتعيين مجلس مؤقت، وكان هناك تضارب في القرارات والأقاويل".
وتابع: "علي لم يكن الصفقة الوحيدة التي لم يكملها الزمالك، كان هناك أيضا أمير عادل، وأحمد الشيخ".
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وعن بداياته في كرة القدم، قال علي غزال: "بالرغم من أن والدي أحد أبناء النادي الأهلي، إلا أنه رفض أن يتوسط لي في اختبارات الناشئين، وعندما كنت أطلب ذلك يقول لي أن أذهب بمفردي".
وتابع: "ذهبت مع أقاربي الذين دخلوا للاختبار في نادي السكة الحديد، وقبلت معهم، وبدأت رحلتي مع كرة القدم، من السكة الحديد".
وأكمل: "والدي كان له دور كبير معي، وكان دائما ما يشجعني على اللعب والإستمرار، ولأنه لاعب كرة قدم سابق، فكان يرى انني موهوب واستحق الفرصة".
وأضاف: "عندما يأتي وقت الامتحانات، كان يقول لي أن أجلب جواب من النادي لكي يساعدني على تأجيل الامتحان".
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