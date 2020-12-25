محمد السلاب لـ دوت الخليج: ترتيب الأجندة التشريعية في مقدمة مهام النواب الجدد (فيديو)

تحدث النائب بالمجلس النيابي الجديد، محمد السلاب في تصريحات خاصة بالفيديو لـ دوت الخليج، وذلك في أعقاب استلامه كارنية العضوية بالمجلس الجديد، حيث أكد على أن البرلمان الجديد سيواجه تحديات عديدة، أهمها ترتيب الأجندة التشريعية المزدحمة، والتي تتواصل من برلمان 2015.
وأوضح السلاب، أن المجلس النيابي الذي تنتهي مدته رسميا 9 يناير المقبل، قد قام بما عليه من أدوار في ظروف شديدة الصعوبة، وأن تشريعات لم يتمكن من الانتهاء منها بسبب الظروف التي أحاطت بالعام 2020 من تحديات وضمنها فيروس كورونا.
وتابع السلاب، أنه يأمل في الانضمام للجنة الصناعة بالبرلمان الجديد، بعدما كان وكيلا للجنة في برلمان 2015، وإنما الأمر يحكمه حسم وتحديد من حزب مستقبل وطن الذي ينتمي إليه، وأن الأمر يخضع للالتزام الحزبي البحت.
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