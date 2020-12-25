إيناس الدغيدي تنضم لقائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا

لحقت المخرجة إيناس الدغيدي بقائمة الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرًا في الموجة الثانية التي تضرب العالم، بعدما شعرت على مدار الساعات الأخيرة الماضية ببعض الأعراض.

إصابة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا



تأكدت إيناس الدغيدي من إصابتها بفيروس كورونا، بعدما كانت تعاني من الأعراض قبل أيام، حيث ازدادت بشكل ملحوظ لتدخل في حالة العزل المنزلي.

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفع حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال إيناس الدغيدي تقديمها لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" خلال شهر رمضان الماضي.