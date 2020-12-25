صور.. افتتاح 3 مساجد بالدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه

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جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية، وقد أدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه.
وأكد محافظ الدقهلية، وفقا لبيان صحفى، على دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة فى رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى جميع المجالات.
كما تم افتتاح مسجدين آخرين بمعرفة إدارات الأوقاف المختصة فى كل من قرية ديمشلت بمركز دكرنس على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 5 ملايين جنيه ومسجد عزبة الحاج سعيد بمركز تمى الأمديد على مساحة 175 مترا مربعا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وقد أقيم المسجدين أيضا بالجهود الذاتية.
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