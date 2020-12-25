المتحف المصرى بالتحرير: وقف الأنشطة الثقافية واستمرار استقبال الزائرين

جدة - نرمين السيد - وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المتحف مستمر فى استقبال زائريه طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، علما بأن شباك التذاكر يغلق فى تمام الساعة 4:15 مساء مع إتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن عملية التعقيم والتطوير بالمتحف تبدأ من الساعة السابعة صباحا ولمدة ساعتين قبل دخول الزائرين، مع استمرار عملية التعقيم طوال ساعات عمل المتحف، موضحة أنه كان قد تم تحديد حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين فى نفس الوقت بالمتحف، وهو 200 زائر فى الساعة بحيث يتم توزيع الجولة على مساحة المتحف.

وأضافت أنه فور وصول الزائر لبوابات دخول المتحف يتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى معه، مرورا بشباك التذاكر، وبوابة فحص التذكرة، وصولا للقاعات والفتارين، إلى جانب قياس درجة الحرارة واتخاذ كافة إجراءات التعقيم الشخصى والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات.

ولفتت إلى أن أمناء المتحف وأفراد الأمن الداخلى الموزعين فى أنحاء المتحف يرتدون كذلك الكمامات، مع توعيتهم بالتباعد بينهم وبين الزائر بمسافة كافية، إلى جانب التزام المرشد السياحى بارتداء الكمامة، والشرح باستخدام السماعات داخل المتحف والتى يتم تعقيمها بعد كل استخدام.