ببالغ الحزن.. وزير الأوقاف ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان اليوم الجمعة: قال وزير الأوقاف: أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم فى خدمة وطنه".

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