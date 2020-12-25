رئيس النواب ينعى المستشار لاشين إبراهيم ووالدة النائب أحمد سعد

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





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