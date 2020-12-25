مايا مرسى ناعية المستشار لاشين إبراهيم: كان داعما للمرأة ومؤمنا بقدراتها

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافته المنية اليوم الجمعة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان اليوم الجمعة، عن حزنها لفقدان مصر لشخصية عظيمة ومخلصة ومحبة لوطنها، مؤكدة أنه كان داعمًا للمرأة المصرية ومؤمنًا بقدراتها. وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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