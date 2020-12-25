بعد إعلان وفاته.. رئيس الوطنية للانتخابات تاريخ قضائى مشرف

جدة - نرمين السيد - أنهى الموت مسيرة قضائية مشرفة، بإعلان وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، مساء اليوم.





المستشار لاشين إبراهيم، والذى توفى فى إحدى المستشفيات الخاصة، امتلأت مسيرته بالعمل القضائى المشرف والجهود الملموسة بالنيابة العامة بداية ثم المناصب القضائية التى تدرج بها بعد ذلك، وكان مثالا ونموذجا لرجل القضاء النزيه المستقل الذى يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية.

تاريخ مشرف

شغل المستشار لاشين إبراهيم رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات بالقرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 وهو من أبناء محافظة القليوبية، وتخرج بكلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

انتقل للعمل بنيابة النقض، وفى 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

رئيسا للهيئة الوطنية

رشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى 11 سبتمبر الماضى، سلمت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، أسماء المرشحين من الهيئات القضائية، مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، الذين سيتشكل منهم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، التى ستدير جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتى بدأت عملها فى فبراير من العام 2018، وتم إرسال الأسماء المرشحة إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبعدها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى صدق عليها.

وكان آخر ظهور للمستشار لاشين إبراهيم يوم إعلان نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، وبدا حينها بصحة جيدة قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.