رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى وفاة لاشين إبراهيم: رمز وطنى مخلص

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ولحكومة وشعب مصر، فى وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020.





وأضاف رئيس البرلمان العربى، فى بيان اليوم، أن مصر فقدت برحيل المستشار لاشين إبراهيم رمزاً وطنياً قدم لبلاده دوراً مخلصاً وخدمات جليلة منذ التحاقه بالسلك القضائى المصرى وتوليه العديد من المناصب الهامة، وصولاً إلى رئاسته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى أدت، تحت رئاسته، دورها على أكمل وجه فى الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية فى جمهورية مصر العربية، منها الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية فى 2018، والتعديلات الدستورية فى 2019، وآخرها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ خلال العام الجارى 2020 على الرغم من الظروف الصعبة التى فرضتها جائحة كورونا، وهو ما عكس الإرادة القوية والمخلصة للفقيد الراحل وحرصه الشديد على القيام بدوره وتحمل مسئولياته الوطنية رغم كل التحديات، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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