الخارجية تنعى لاشين إبراهيم: مثال فى العمل الوطنى المخلص

جدة - نرمين السيد - وتابع بيان صحفى لوزارة الخارجية: إذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكرى ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته. وأضاف البيان: رحم الله الفقيد الذى كان مثالاً يُحتذى به فى العمل الوطنى المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات فى خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستورى فى الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة.

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