جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن الجولة تأتى لمتابعة شكاوى عدد من المواطنين من وجود كميات من المخلفات والقمامة والنفايات الطبية تهدد حياة المواطنين، وكذا المواقف العشوائية والإشغالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة مفاجئة لوزير التنمية بمدينة القناطر الخيرية بعد شكوى النفايات الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.