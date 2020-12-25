«الوطنية للانتخابات» تنعي المستشار لاشين إبراهيم

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

وكشفت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أسباب وفاته القاضي لاشين إبراهيم قائلة:«تنعي الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، والذي وافته المنيه صباح اليوم متاثرا باصابته بفيروس كورونا».

وأضافت:«ندعو المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان»